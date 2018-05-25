إليكِ أفضل الطرق لمقاومة "العطش" في نهار رمضان

يُعد العطش من أبرز الأمور التي يعاني منها الصائم خلال شهر رمضان بسبب الانقطاع عن تناول الماء خلال النهار ولساعات طويلة.





والمعروف ان شرب الماء حاجة ضرورية لترطيب الجسم وتنشيطه والوقاية من الجفاف والعديد من الامراض التي يمكن ان تحدث نتيجة العطش وقلة ترطيب الماء، وبالتالي من الضروري على الصائم اتباع كافة الوسائل والطرق الممكنة للحيلولة دون الشعور بالعطش خلال ايام الصيام.





وفي الوقت الحالي وبسبب ارتفاع درجات الحرارة اثناء الصيف، يمكن ان تتفاقم حالات الاصابة بالعطش خلال الصيام، وقد يؤدي النظام الحياتي والغذائي غير الصحي لزيادة العطش في رمضان، فما هي الطرق الافضل لمنع حصول هذه المشكلة او تفاقمها عند الصيام في الصيف؟





كيفية مقاومة العطش في نهار رمضان

بالامكان دوما التغلب على مشاعر العطش ومقاومتها خلال الصيام في نهار رمضان باتباع النصائح التالية:





- الماء ثم الماء، هو اول واهم الامور التي يتم التركيز عليها لمقاومة العطش في رمضان. فالتركيز على تناول ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء بين وجبتي الافطار والسحور، يمكن ان يحمي الجسم من العطش ويخفف من حدة الصيام.





- الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة في الافطار والسحور، كونها عناصر غنية بالماء والالياف التي تبقى في المعدة لوقت طويل وتخفف من الشعور بالعطش والجوع ايضا في نهار رمضان.





- تناول السلطة على وجبة الافطار بسبب غناها بالمعادن والالياف والفيتامينات التي تمد الجسم بالماء.





- تجنب الاطعمة المالحة والمتبلة والتي ترفع من نسبة العطش اثناء النهار في رمضان مثل المخللات والتي تزيد من ادرار البول وبالتالي خسارة السوائل من الجسم وزيادة الشعور بالعطش.





- تجنب الاطعمة المقلية وكذلك المشوية على وجبة السحور كونها تزيد من العطش في نهار رمضان.





- تناول فاكهة البطيخ الغنية بالماء والتي تحارب الشعور بالعطش والجوع خلال النهار بسبب غناها بالمعادن والفيتامينات.





- تجنب النشاط البدني العنيف او ممارسة الرياضة القوية خلال ساعات النهار.





- تجنب التعرض لاشعة الشمس مباشرة في ساعات الذروة.





- الحرص على تبريد الجسم من خلال الاستحمام بالماء البارد.





- اغلاق الشبابيك والستائر في منتصف النهار لمنع دخول اشعة الشمس الى المنزل.



