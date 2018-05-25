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تعليق ملك الأردن وزوجته على العيد الـ 72 لاستقلال البلاد

الجمعة 25/مايو/2018 - 09:06 م
تعليق ملك الأردن وزوجته على العيد الـ 72 لاستقلال البلاد
أرشيفية
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علق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على مرور 72 عاما على استقلال الأردن، الذي يوافق اليوم الجمعة 25 مايو الجاري.

وغرد الملك عبد الله الثاني، عبر تويتر: "هذا البلد بني بعزائم الأردنيين والأردنيات، الذين صنعوا الاستقلال وحافظوا عليه جيلا بعد جيل، وواجبنا أن نستمر بالبناء؛ ليظل وطننا حرا أبيا شامخا، منارة للعز والمجد. حفظ الله الأردن والأردنيين".

وحرصت الملكة رانيا عبد الله، زوجة العاهل الأردني، أن تعلق على هذه المناسبة عبر تويتر، فكتبت: "كل عام والوطن الغالي وأهله بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال الثاني والسبعين.

واحتفل محرك البحث الأمريكي "غوغل"، بعيد استقلال الأردن، وذلك بوضع العلم الأردني على صفحته الرسمية.

وفي يوم 25 مايو من عام 1946، وافقت منظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة.

وأعلن البرلمان الأردني، تنصيب الملك عبد الله الأول ملكا على البلاد، والذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951، بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.
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