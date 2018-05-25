رسميًا.. الكشف عن المعالج "Snapdragon 710" للواقع المعزز والذكاء الإصطناعي

أعلنت شركة كوالكوم عن سلسلة معالجات Snapdragon 700 Series في شهر فبراير الماضي، وهي الآن قامت بالكشف عن أول معالج في هذه السلسلة تحت إسم Snapdragon 710. ووفقا لشركة كوالكوم، فالمعالج Snapdragon 710 يقدم أداء أفضل من المعالج Snapdragon 660 وأداء أقل من المعالجين Snapdragon 835 و Snapdragon 845.





تم تصنيع المعالج Snapdragon 710 الجديد بإستخدام عملية 10 نانومتر، ويستخدم أنوية Kryo 360 الجديدة. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج الجديد يجلب معه محرك متعدد النوى للواقع المعزز ” AR Engine ” لمعالجة الشبكة العصبية على الجهاز، ويجلب معه أيضا معالج الصور Spectra 250 والذي يمكن أن يؤدي إلى تقليل ضوضاء الإطارات المتعددة في الصورة. ويمتلك معالج الصور الجديد أيضا قدرات الذكاء الإصطناعي اللازمة لإستشعار العمق لإنشاء الصور المضببة الخلفية.





يعد المعالج Snapdragon 710 الجديد أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة بنسبة 40 في المئة بالمقارنة مع المعالج Snapdragon 660، ويوفر الدعم لتقنية الشحن السريع +Quick Charge 4 والتي تسمح بشحن حوالي 50 في المئة من البطارية في غضون 15 دقيقة فقط.



