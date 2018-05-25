تابع لايف مباراة مصر والكويت بث مباشر

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معلومات عن مباراة مصر والكويت بدون تقطيع اليوم مصر Vs الكويت، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : أون سبورت، الملعب : استاد جابر الأحمد الصباح "معقل المنتخب الكويتي" ، المعلقين : مدحت شلبي.

موعد مشاهدة مباراة مصر والكويت اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكويت بث مباشر اليوم 25-5-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.