أسقف المنيا يزف الـ7 شهداء حادث طريق الأنبا صموئيل بكنيسة دير الجرنوس

ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بإيبارشية المنيا، وأبو قرقاص، بمشاركة أساقفة الكنيسة، زفة الـ7 شهداء حادث طريق الأنبا صموئيل المعترف، المقامة بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجرنوس في احتفال إيبارشية مغاغة بالذكرى الأولى للذين استشهدوا في حادث طريق دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون العام الماضي.





وشارك في الزفة أهالي الشهداء، وكهنة كنيسة دير الجرنوس، وسط بهجة الترانيم والألحان الكنسية.





كان الآلاف من أهالي قرية دير الجرنوس والقرى المجاورة لها قد شاركوا في موكب الشهداء الذين تم نقل جثامينهم من الصناديق الخاصة بهم إلى أنابيب رفات، وامتد الموكب لمسافة تزيد عن كيلو ونصف المتر.





يذكر أن حادث طريق دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، استشهد فيه ٢٨ شهيدا ينتمون لأربعة إيبارشيات هي المنيا وأبوقرقاص، بني مزار ، مغاغة ، ببا والفشن.





