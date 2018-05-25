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رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)

الجمعة 25/مايو/2018 - 09:02 م
رسميًا.. وصول أول رولز رويس كولينان إلى السعودية (صور)
رولز رويس كولينان تصل السعودية
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لم يمض سوى عدة أيام على الكشف عن رولز رويس كولينان الجديدة كلياً، أول SUV من الشركة البريطانية العريقة وها هي أول نسخة تصل إلى السعودية.

تحمل النسخة الأولى اللون الكحلي مع مزيج من الرمادي وتعتبر هذه الفئة هي الأفخم بين فئات كولينان كونها تحمل المقاعد الخلفية المنفصلة وجنوط الكروم بمقاس 22 انش. من الداخل تحمل كولينان التطعيمات الخشبية الفاتحة مع الجلد الأبيض الطبيعي في تناسق رائع للألوان. من حيث الأداء لا تختلف أي نسخة من كولينان عن الأخرى وتتوفر جميعها بخبار واحد، هو محرك V12 ثنائي التيربو بسعة 6.75 لتر ينتج قوة تبلغ 563 حصان وعزماً يصل إلى 850 نيوتن-متر.

تم استخدام هذه السيارة لغرض التدشين الرسمي لكولينان في حفل خاص أقيم في جدة قبل عدة أيام، على أن يحصل عليها مشتريها بعد الحفل الخاص مباشرةً، ويبلغ سعر هذه النسخة تحديداً 2.27 مليون ريال نظراً لحصولها على كافة الإضافات الممكنة بالإضافة إلى جناح المشاهدة "Viewing Suite" الذي بضغطة زر يتم إخراج مقعدين موجهة للخارج للجلوس والاستمتاع بالمناظر!

لم يمنع سعر رولز رويس كولينان المرتفع الزبائن من شرائها حيث تشير مصادرنا إلى أنه بعد تدشينها تلقى وكيل رولز رويس المحلي 50+ طلب شراء خاص بها، بسعر عالمي يبدأ من 1.2 مليون ريال.
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
رسميًا.. وصول أول "رولز رويس كولينان" إلى السعودية (صور)
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