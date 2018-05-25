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علي جمعة: في دُبر كل صلاة دعوة مستجابة (فيديو)

الجمعة 25/مايو/2018 - 09:01 م
علي جمعة: في دُبر كل صلاة دعوة مستجابة (فيديو)
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أمنية فوزي
 
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء، قائلًا إنه في دبر كل صلاة دعوة مستجابة؛ أي بعد التسليم من الصلاة؛ لأن الصلاة بها عمل صالح ولذلك فهي وقت مهم.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "فن الدعاء"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأزمنة على بعض لاستجابة الدعاء.

وأشار إلى أن الدعاء له شروط وله آداب، وأن هناك أشخاص أيضًا نلتمس منهم الدعاء.
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