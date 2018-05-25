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نشطاء يضعون شيرين عبد الوهاب في موقف محرج بعد حلقتها في "رامز تحت الصفر"

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:55 م
نشطاء يضعون شيرين عبد الوهاب في موقف محرج بعد حلقتها في رامز تحت الصفر
شيرين عبدالوهاب
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شيماء عطية
 
انتقد رواد السوشيال ميديا ظهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في الحلقة التاسعة من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر".

وأكد نشطاء "فيسبوك" أن شيرين عبدالوهاب تعرف أن هناك مقلب مدبر، خصوصًا وأنها لم تعلق على شكل المدرب "هيكتور كوبر" رغم أنها شاركت معه العام الماضي في إعلان لإحدى شركات المحمول.
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