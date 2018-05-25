الاعلان عن تأسيس مهرجان دولي للسيرك المعاصر بتونس

أعلنت جمعية "بابا روني" لفنون السيرك عن تأسيس مهرجان دولي للسيرك المعاصر ستنتظم دورته الأولى من 1 إلى 10 جوان القادم، بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية.

وستشمل عروض المهرجان، وقف ما أفاد به مدير الدورة التأسيسية منتصر بن قاجي في ندوة صحفية انتظمت بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة، 6 جهات هي تونس العاصمة وبن عروس وسوسة وصفاقس والكاف وبنزرت، في انتظار توسيع دائرة العروض لتشمل في بقية الجهات خلال الدورات القادمة.

وذكر المسؤول عن برمجة المهرجان حمزة الحبيبي أن العرض سيدوم 120 دقيقة، وسيتم تقديمه بساحات الفنون في الجهات المذكورة مجانا للجمهور، بمشاركة 5 دول هي تونس والمغرب ومصر وفرنسا وروسيا، مضيفا أن المهرجان ينتظم بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالجهات سالفة الذكر، التي تكفلت بإيواء المشاركين وتنقلاتهم.

وبيّن أن تنظيم مهرجان للسيرك المعاصر بتونس يهدف إلى نشر فنون السيرك بتونس والتعريف بها خلافا للمفهوم العام السائد عن السيرك المختزل في خيمة وعروض للحيوانات المدرّبة، وأبرز أن العروض التي سيتم تقديمها في المهرجان تتمثّل في ألعاب خفة وألعاب بهلوانية خطيرة وألعاب الحلقة وألعاب بالحلقات النارية وغيرها.

وعن سرّ اهتمام جمعية "بابا روني" بفنون السيرك، قال رئيس الجمعية هيثم قصداوي إن الفكرة نابعة من مجموعة من الموهوبين بفنون السيرك العصري وهم من الأطفال والشباب تتراوح أعمارهم بين 12 و33 سنة، وتم للغرض بعث هذه الجمعية لمتابعة هؤلاء الشبان من الجنسين وتشريكهم في ورشات تدريبية منها بألمانيا سنة 2013 وكذلك بالجزائر سنة 2014، مما مكّن من تشبيك علاقات عديدة مع محترفين في السيرك من دول أوروبية منها إيطاليا وفرنسا وروسيا، وساعدهم ذلك على بعث مهرجان لفنون السيرك بتونس هو الأول في تونس وفي العالم العربي.

ومن جهته، أكد علاء الدين العريبي، وهو أحد الناشطين في الجمعية، أن "بابا روني" لفنون السيرك تستقطب أكثر من 50 شابا يحظون بتكوين في فنون السيرك، إلى جانب تقنيي إضاءة وموسيقى ومصممي أزياء.

أما بالنسبة إلى موعد تقديم العروض، فتستهلّ بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 1 جوان، تليها بن عروس يوم 2 جوان في الساحة الأمامية لدار الثقافة أبو القاسم الشابي. ويتم تقديم العرض في كورنيش بوجعفر بسوسة يوم 5 جوان ثم أمام باب الديوان بصفاقس يوم 6 جوان. ويكون الموعد بمدينة الكاف يوم 9 جوان بفضاء القصبة.

ويسدل الستار على الدورة التأسيسية يوم 10 جوان بساحة الفنون بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت.







