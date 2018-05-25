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أسعار السلع الرمضانية اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:57 م
أسعار السلع الرمضانية اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
أسعار السلع الرمضانية اليوم
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، استقرارا مع شهر رمضان المبارك، حيث سجل سعر كيلو السكر المعبأ ما بين 8.5 إلى 9 جنيهات، والأرز المعبأ رفيع الحبة من 7.5 إلى 8 جنيهات، والأرز سائب رفيع الحبة من 6.75 إلى 7.5 جنيهات، والأرز سائب عريض الحبة من 7.75 إلى 8.5 جنيهات، ولتر زيت خليط من 17 إلى 18 جنيهًا، ولتر زيت عباد الشمس من 21 إلى 22 جنيهًا، ولتر زيت ذرة من 26 إلى 27 جنيهًا، والمسلى النباتى حجم.75 كجم من 19 إلى 21 جنيهًا والمسلى الطبيعى.75 كجم 110 جنيهات والمكرونة المعبأة 400 جم من 3.75 إلى 4.5 جنيهات والمكرونة السائبة من 6.5 إلى 7 جنيهات.

وبلغ سعر الدقيق المعبأ من 7 إلى 9 جنيهات، والدقيق السائب من 6 إلى 7 جنيهات، وفول التدميس البلدى من 13 إلى 14 جنيهًا، وفول التدميس الإنجليزى من 9 إلى 10 جنيهات،والفول المجروش من 10 إلى 12 جنيهًا، واللوبيا البلدى من 27 جنيهًا إلى 28 جنيهًا، واللوبيا المستوردة من 14 إلى 15 جنيهًا، والفاصوليا من 24 إلى 26 جنيهًا والعدس الأصفر من 14 إلى 16 جنيهًا والعدس بجبة من 12 إلى 14 جنيهًا، والبسلة الجافة من 12 إلى 14 جنيهًا والحمص مقاس 7 مل من 21 إلى 22 جنيهًا، والحمص مقاس 9 مل من 28 إلى 30 جنيهًا والحمص مقاس 12 مل من 36 إلى 37 جنيهًا.
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