ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار فوانيس رمضان اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:55 م
أسعار فوانيس رمضان اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
أسعار فوانيس رمضان اليوم
طباعة
محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار فوانيس رمضان في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ثباتا، مع تاسع أيام شهر رمضان.

وسجل سعر الفانوس على هيئة حصان بلاستيك بـ50 جنيها، فانوس على هيئة "ديك" بسعر 80 جنيها، الفانوس على هيئة سيارة بسعر 75 جنيها، عروسة قطن تصدر أصوات "وحوى يا وحوى" بـ 60 جنيها، فانوس على شكل "جمل" يجر خلفه عربة بسعر 60 جنيها، فانوس على هيئة عروسة بلاستيك بسعر 80 جنيها، فانوس على شكل ماريو بسعر 80 جنيها.

كما سجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيه، بينما سجل سعر الوسط منه 100 جنيه، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيه.
المزيد عن: محافظة الاسكندرية فوانيس رمضان فانوس رمضان اليوم فانوس رمضان سعر فانوس رمضان سعر الفانونس في مصر الاسكندرية اسعار فوانيس رمضان اسعار فانوس رمضان اسعار الفانوس في مصر اخبار الاسكندرية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 8:00:07 PM