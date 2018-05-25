أسعار فوانيس رمضان اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
الجمعة 25/مايو/2018 - 07:55 م
محمد رجب - دينا حسن
شهدت أسعار فوانيس رمضان في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ثباتا، مع تاسع أيام شهر رمضان.
وسجل سعر الفانوس على هيئة حصان بلاستيك بـ50 جنيها، فانوس على هيئة "ديك" بسعر 80 جنيها، الفانوس على هيئة سيارة بسعر 75 جنيها، عروسة قطن تصدر أصوات "وحوى يا وحوى" بـ 60 جنيها، فانوس على شكل "جمل" يجر خلفه عربة بسعر 60 جنيها، فانوس على هيئة عروسة بلاستيك بسعر 80 جنيها، فانوس على شكل ماريو بسعر 80 جنيها.
كما سجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيه، بينما سجل سعر الوسط منه 100 جنيه، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيه.
وسجل سعر الفانوس على هيئة حصان بلاستيك بـ50 جنيها، فانوس على هيئة "ديك" بسعر 80 جنيها، الفانوس على هيئة سيارة بسعر 75 جنيها، عروسة قطن تصدر أصوات "وحوى يا وحوى" بـ 60 جنيها، فانوس على شكل "جمل" يجر خلفه عربة بسعر 60 جنيها، فانوس على هيئة عروسة بلاستيك بسعر 80 جنيها، فانوس على شكل ماريو بسعر 80 جنيها.
كما سجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيه، بينما سجل سعر الوسط منه 100 جنيه، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيه.
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