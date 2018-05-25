تعرف على مفاجآت حلقة 9 من "فوق السحاب" لـ هاني سلامة عبر ON E

أحداث كثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة التاسعة من مسلسل "فوق السحاب"، حيث خرجت الخادمة عائشة من السجن، بعدما توسطت لها نعناعة "عفاف شعيب"، وهددت نهال عنبر.





ذهب "ماندو"، يجسده هانى سلامة، إلى منزل "تاليا"، سيدة المافيا الروسية فى القاهرة، وجلس معه، متخيلا أنها تحبه، بعدما أعدت له مشروبا به منوم، وعندما دخل فى غيبوبة، أستدعت إحدى العصابات لقتله، ولكن تمكن من الهرب منهم، بعدما كشف لسلطان رئيس العصابة "أحمد كرارة"، عن طبيعة عمله، ووعده بمساعدته وتقسيم الأموال معه، ولذلك تركه ينصرف، وعاد "ماندو"، مرة أخرى إلى منزل "تاليا"، وهددها بالقتل فأخبرته رعبا أنها فعلت ذلك لأن زعيم المافيا هددها بقتل أهلها هناك.



فيما نجحت هبة عبد الغني المقيمة في المجر من إعادة "ياسمين" ابنة منى عبد الغنى لمنزلها بعدما تركت المنزل، الأمر الذى أسعد والدتها للغاية، خاصة بعدما تركها زوجها "إيهاب فهمى" وهرب.

