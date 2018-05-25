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أسعار فانوس محمد صلاح اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:53 م
أسعار فانوس محمد صلاح اليوم الجمعة 25-5-2018 بمحافظة الإسكندرية
أسعار فانوس محمد صلاح
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محمد رجب - دينا حسن
 
شهدت أسعار فوانيس لاعب كرة القدم بمنتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح"، في الاسواق التجارية والمحلات بمحافظة الإسكندرية، ثباتا بعد أن حققت ارتفاعا طفيفا طوال الأيام الماضية، وذلك نظرا للإقبال الكبير من قبل المواطنين لشرائه.

وسجل سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 65 جنيهًا، وسعر الوسط 100 جنيه، وسجل سعر الفانوس كبير الحجم 125 جنيهًا.
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