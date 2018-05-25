جندوبة غدا السبت في ليالي الجهات بمدينة الثقافة

تتواصل تظاهرة مدن الفنون وسهرات ليالي الجهات في مدينة الثقافة مع برنامج ولاية جندوبة يوم السبت 26 ماي 2018. ويقدم البرنامج لجمهور مدينة الثقافة العديد من العروض: عرض الهدّاية من فرسان وطبالة ومحافل وغيرها، عروض بهلوانية عروض شبابية موازية "مجموعة أطلس، مجموعة أوتار جاز، تعبير جسماني، ورشات حية لألعاب شعبية، عرض أشرطة قصيرة وعروض سينمائية "شريط فلاش باك، صرخة بنت الريف، ما بين الوديان" ، مجموعة من المعارض الفولكلورية والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية للجهة.

ويكون الاختتام مع حفل فولكلوري شعبي للفرقة الجهوية للفنون الشعبية بجندوبة وسهرة الطرب مع عادل القلمامي، خيرية وسنية التركي وأخيرا عرض لمجموعة IZIT لأمين الشارني الذي يتواصل إلى حدود الساعة الواحدة حيث تنطلق العروض البهلوانية، الفرق الشعبية ونوادي الرقص والموسيقى حتى ساعة السّحور.



