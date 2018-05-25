أول تعليق من المغرب على الاستعراض العسكري للبوليساريو (فيديو)

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن موقف المغرب، كان صارما وحازما إزاء الاستفزازات الأخيرة اليائسة لانفصاليي البوليساريو التي تتحرك بدعم وتواطؤ الجزائر في منطقة تيفاريتي".





وأوضح الخلفي، أن جبهة البوليساريو، تقوم بمناورات شرق المنظومة الدفاعية، لاستفزاز المغرب وذلك عقب الضربة الكبيرة التي تلقتها من مجلس الأمن الذي نبهها ودعاها للانسحاب الفوري من منطقة الكركارات.





وأضاف الخلفي، أن انفصاليي البوليساريو، دخلوا بعد استفزازاتهم الأخيرة في منطقة تيفاريتي في مواجهة مع الشرعية الدولية"، لافتا إلى أن المغرب راسل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، لأجل إيجاد حل للانتهاكات والخروقات التي تعبّر عن محاولات يائسة للرد على قرار أممي واضح.



