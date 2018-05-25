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بتروجت يوافق على رحيل نجمه للدوري البلجيكي

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:47 م
بتروجت يوافق على رحيل نجمه للدوري البلجيكي
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محمد الصو
 


وافق مجلس إدارة نادي بتروجت، على رحيل أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي جينت البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأبدى طارق يحيي المدير الفني، موافقته على رحيل اللاعب عقب الجلسة التي جمعتهما خلال الساعات الماضية، بعدما تمسك مصطفى، بخوض تجربة الاحتراف.


وكان أحمد مصطفى، خاض تجربة على سبيل الإعارة لمدة عام ضمن صفوف فريق الداخلية، وظهر بمستوى جيد ما دفع الأندية تتسارع للحصول على خدماته.

المزيد عن: كورة رياضة جينت بلجيكا بتروجت الداخلية
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