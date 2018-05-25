الدورة الثانية من مهرجان المدينة بماطر: عروض مجانية ودون تذاكر

يستعد أهالي ماطر لفعاليات الدورة الثانية من مهرجان المدينة بماطر والتي ستنطلق يوم 02 جوان الى غاية عيد الفطر المبارك.

المهرجانيتنزل هذه السنة تحت شعار "كلنا ارادة" ويتضمن برنامجا متنوّعا يجمع بين عادات الجهة والسهرات الطربية, بين الاجواء التونسية والحلبية والفلسطينية بحضور اسماء فنية على غرار الفنانة نوال غشام والفنان منصف عبلة والمطربة سامية بن يوسف .. كما سيشهد مهرجان المدينة بماطر سهرة للطربيات "حلبيات" و سهرة "نحبك فلسطين" وعرض فيلمين يتحدثان عن الاوضاع في فلسطين .. وسيكون لعشاق فن اللوحات الزيتية و الخط العربي معرضا في زاوية سيدي بن عيسى على مدى 3 ايام بمشاركة رسامين من خيرة ابناء الجهة . كما سيكون للاطفال نصيب في هذا المهرجان وسيكون لهم موعد يوم عيد الفطر المبارك مع عرض تنشيطي متنوع ..

يذكر ان جميع العروض ستكون مجانية ودون تذاكر والهدف منها هو خلق اجواء احتفالية وثقافية في الجهة لاسعاد الناس و الابتعاد بهم قليلا عن جميع الاجواء التي تعكر اجواءهم مؤكدا ان هذه الدورة ستكون متميزة .



