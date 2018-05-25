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عرض إماراتي لضم مؤمن زكريا

الجمعة 25/مايو/2018 - 07:44 م
عرض إماراتي لضم مؤمن زكريا
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الفجر الرياضي
 


دخل مؤمن زكريا، لاعب الأهلي الذى انتهت إعارته مؤخراً للأهلي السعودي، دائرة إهتمام ، أحد أندية القمة فى الإمارات تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

 

وتلقي مؤمن زكريا عدة عروض خلال الفترة الماضية من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء وذلك بعد إنتهاء إعارته للأهلي السعودي والتي استمرت لمدة 6 أشهر.

 

وينتظر مؤمن زكريا تحديد مصيره مع الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن إدارة النادي أكدت علي رغبتها في استعادة خدمات اللاعب خلال الموسم المقبل.

المزيد عن: مؤمن زكريا الأهلي أخبار الأهلي
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