كلوب : زيدان من أعظم 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. ولدينا لاعبين جيدين لحصد لقب الأبطال
أشار يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن كل شيء يسير كما ينبغي، وان كل شيء مثالي في الوقت الراهن، مؤكدا انهم شاهدوا الملعب للمرة الأولى منذ ساعات.
وقال كلوب في تصريحات صحفية : "ريال مدريد فريق نخبة، ونحن أيضا جيدون جدًا، ولدينا العديد من اللاعبين لكن يجب أن لا نقارنهم، وإنها لعبة كرة قدم وأي شيء يمكن أن يحدث، وربما سنخسر عشرة مباريات ضد مدريد، ولكنني لا أهتم بذلك ولكن في هذه المباراة يمكننا الفوز ".
وواصل : "إنه تحد كبير بالنسبة للاعبين، وبالنسبة لي، وبالنسبة لنا جميعا، وعلينا أن نكون أقوياء جدًا في الخط دفاعي، وتقبل جميع في التحولات والتمتع باللعبة، وإنها لعبة ضخمة".
وأضاف : "يعتقد كثير من الناس أن زيدان لم يكن لديه الكثير من المعرفة في القضايا التكتيكية، وهذا ما يعتقده كثير من الناس بخصوصي وهذا مضحك، ونحن الاثنان وصلنا إلى المباراة النهائية. وزيدان هو واحد من أفضل خمسة لاعبين في كل العصور و الآن ".
وتابع : "من المؤكد مدريد سيكون لدبهن المزيد من الثقة والخبرة، ولكنها ليست مشكلة فنحن هنا لأننا ليفربول، ولقد سجلنا أكبر عدد من الأهداف في دوري أبطال أوروبا، وكان لدينا نتائج استثنائية ".
وأتم : "لم افكر ابدا في فلسفتي، ونفكر باستمرار إلى مستوى خصمنا المقبل، ونحن نحاول دائمًا لعب كرة القدم، ولكن قبل كل شيء يجب أن نستخدم نقاط قوتك . فرص؟ 50-50 للجميع".