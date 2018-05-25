كلوب : زيدان من أعظم 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.. ولدينا لاعبين جيدين لحصد لقب الأبطال

أشار يورجن ‏كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن كل شيء يسير كما ينبغي، وان كل شيء مثالي في الوقت الراهن، مؤكدا انهم شاهدوا الملعب للمرة الأولى منذ ساعات.





وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏ريال مدريد فريق نخبة، ونحن أيضا جيدون جدًا، ولدينا العديد من اللاعبين لكن يجب أن لا نقارنهم، وإنها لعبة كرة قدم وأي شيء يمكن أن يحدث، وربما سنخسر عشرة مباريات ضد مدريد، ولكنني لا أهتم بذلك ولكن في هذه المباراة يمكننا الفوز ".



