روسيا تصدر أوراقا نقدية تذكارية بمناسبة كأس العالم

أصدر البنك المركزي الروسي أوراقا نقدية تذكارية من فئة 100 روبل، بمناسبة استضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.





وعرض المركزي الروسي اليوم الثلاثاء في مؤتمر الورقة النقدية، وأفادت النائب الأول لرئيسة البنك المركزي الروسي أولغا سكوروبوجاتوفا بأن الإصدار التذكاري يتضمن 20 مليون ورقة نقدية.





ويتنافس في بطولة كأس العالم 32 فريقا وستقام المباريات في مدن عدة منها موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.