برشلونة يحدد تكلفة صفقات الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد حدد المبلغ الذي ينوي دفعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

قالت صحيفة "دون بالون" أن النادي الكتالوني يتطلع إلى التعاقد مع عدد من اللاعبين مثل جريزمان ولينجليه، جوشوا كيميش وآرثر، وحدد مبلغ 90 مليون دولار لتمويل تلك الصفقات.

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك لاعبين متوقع خروجهم من برشلونة هذا الصيف مثل رافيينا ألكانتارا الذي من المحتمل أن ينتقل لإنتر ميلان بشكل نهائي مقابل 30 مليون دولار.





كما أشارت الصحيفة إلى أن باكو ألكاسير وأندريه جوميز يقتربان من الرحيل عن الكامب نو وسيطلب برشلونة 30 مليون دولار لكل منهما.