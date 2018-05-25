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تشيلسي يفكر في تقديم عرض ضخم لضم إيكاردي

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:29 م
تشيلسي يفكر في تقديم عرض ضخم لضم إيكاردي
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أحمد عصام
 

يفكر مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، في تقديم عرض ضخم من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "‏ديلي ميل" إن تشيلسي يفكر بتقديم 35 مليون استرليني، بالإضافة إلي مهاجم الفريق ألفارو موراتا، للتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي.


ويرغب النادي الإنجليزي، في تدعيم الخط الأمامي، في فترة الميركاتو الصيفي، حيث يفاضلون بين عدة مهاجمين، مثل "ليفاندوفسكي - ايكاردي - دجيكو".

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