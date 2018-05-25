تشيلسي يفكر في تقديم عرض ضخم لضم إيكاردي

يفكر مجلس إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، في تقديم عرض ضخم من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "‏ديلي ميل" إن تشيلسي يفكر بتقديم 35 مليون استرليني، بالإضافة إلي مهاجم الفريق ألفارو موراتا، للتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي.



