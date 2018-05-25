مُغنية نهائي دوري الأبطال: أتمني أن يفعلها ليفربول ويحصد اللقب

عبرت المغنية البريطانية دوا ليبا، عن سعادتها البالغة بعد اختيار اليويفا لها من أجل المشاركة في تقديم حفل نهائي دوري الأبطال أوروبا.





وقالت ليبا في تصريحات صحفية : "هذة الفرص لا تأتي دائمًا، ولن أنسي هذا الحفل طوال عمري، وشرف كبير لي تقديم هذة الحفلة أمام المشجعين".



