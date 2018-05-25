مُغنية نهائي دوري الأبطال: أتمني أن يفعلها ليفربول ويحصد اللقب
الجمعة 25/مايو/2018 - 06:22 م
أحمد عصام
عبرت المغنية البريطانية دوا ليبا، عن سعادتها البالغة بعد اختيار اليويفا لها من أجل المشاركة في تقديم حفل نهائي دوري الأبطال أوروبا.
وقالت ليبا في تصريحات صحفية : "هذة الفرص لا تأتي دائمًا، ولن أنسي هذا الحفل طوال عمري، وشرف كبير لي تقديم هذة الحفلة أمام المشجعين".
وتابعت دوا ليبا : " كوني بريطانية بالتأكيد سأكون مُتحيزة لذلك، وأتمنى أن يفعلها ليفربول، وان يحقق لقب الأبطال".
يذكر ان المغنية البريطانية الشابة صاحبة ال22 عاما، سوف تقدم حفل قبل بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، غدًا السبت 26-5-2018، علي ستاد "كييف الأولمبي".
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