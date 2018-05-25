لصاحبات الجسم الكيرفي‎.. إطلالات يمكنك ارتدائها في خروجات رمضان! (صور)

"رمضان يعني أكل... أكل كثير" أطعمة دسمة ومشروبات سكرية وحلويات، وبعد الشبع، يبدأ الشعور بالندم وخاصة عند ارتداء الملابس الصيفية. والمشكلة الكبرى التي نعاني منها كفتيات كيرفي هي اختيار ملابس لحضور عزومات رمضان. فنحن نريد أن نبدو بكامل أناقتنا باستغلال شكل أجسامنا بأفضل طريقة ممكنة، وفي نفس الوقت اختيار ملابس تناسب الشهر الكريم. ولمساعدتك، إليك بعض النصائح التي يقدمها عدد من مصممي الأزياء مع مجموعة متنوعة ومختارة من الملابس التي يمكن ارتدائها في شهر رمضان للجسم الكيرفي.





1- ابتعدى عن شراء الملابس "الفضفاضة" الواسعة، اختاري ملابس تناسب مقاسك.





2- الملابس الداخلية وخاصة حمالات الصدر من الأساسيات التي تجعل الملابس تبدو أنيقة عليك.





3- الجرأة فى اختيار الألوان، بالطبع اللون الأسود يجعل شكل الجسم يبدو أنحف ولكن الألوان الجريئة والمتنوعة تضفي عليك مزيد من الجمال وتجعلك أكثر تألقًا.





4- استخدمي الأحزمة العريضة وابتعدي عن الإكسسوارات الضخمة.





5- البناطيل ذات الوسط العالي تبدو أفضل وتعطيك شكل أنحف.



