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المرور: برنامج تعليم القيادة شرط للحصول على رخصة

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:21 م
المرور: برنامج تعليم القيادة شرط للحصول على رخصة
أرشيفية
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نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر تويتر، سؤالًا، هل يعد الدخول في برنامج تعليم القيادة إجباري للحصول على رخصة قيادة؟ وكم هي مدة البرنامج؟ .

وكان الجواب كالآتي، تنص اللاحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة في المملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية بـ 6 ساعات، ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب بـ 30 ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة.
المزيد عن: شرط الحصول على الرخصة برنامج تعليم قيادة المرور السعودية البرنامج
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