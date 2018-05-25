عاجل.. عاصفة ترابية تضرب عدد من مراكز محافظة قنا



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقسا معتدلا، على كافة الأنحاء نهارا، لطيف في أول الليل.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب

المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.



ضربت عاصفة ترابية قوية، قبل قليل، عددًا من مراكز محافظة قنا، مما جعل الأجواء تظلم تمامًا، وبلغت نسبة الرؤية 50 مترًا.وشددت إدارة المرور بقنا، على ضرورة الابتعاد عن الوقوف أسفل الأشجار الموجودة على الطرق الزراعية، تحسبا لسقوطها وإلحاق أضرار بالسيارات، وتم نشر العديد من الدوريات المرورية على كل الطرق لتنبيه السائقين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالسرعة المقررة.