نصائح لاختيار فستان "زفاف" يناسب شاطئ البحر (صور)

تتميز حفلات الزفاف التي تقام على الشاطئ بجو خاص. فهي تبعث السعادة والانتعاش على العروس والضيوف حيث نسيم البحر والهواء العليل. يحتاج حفل زفاف الشاطئ إلى ترتيبات خاصة وأولها فستان زفاف العروس. فإليك أهم النصائح التي لا بد أن تضعيها في اعتبارك عند اختيار فستان العروس لحفل زفاف على الشاطئ.





- اختاري فستان زفافك من الأقمشة الرقيقة مثل الشيفون والجورجيت والأورجانزا فهي ناعمة وخفيفة على الجسم كما تعطي مظهرا جذابا عندما يهفو نسيم البحر.





- تجنبي الفساتين ذات الحجم الكبير والثقيلة مثل فساتين الأميرات، قصة ذيل السمكة أو التي يصاحبها ذيل طويل.





- يفضل ارتداء الفساتين القصيرة ولكن تجنبي الفساتين القصيرة جدا لمنع الرياح من تطاير التنورة.





- قد تنخفض درجة الحرارة كثيرا في المساء، لذا احرصي على وجود وشاح خفيف معك يتناسب مع الفستان.





- اختاري فساتين زفاف تأخذ شكل جسمك وابتعدي عن التي تحمل طيات كثيرة أو منفوشة، حتى تشعري بالراحة.





- ابتعدي عن الفساتين التي تحتوي على تطريزات كثيفة لامعة واستبدليها بالرقيقة مثل وحدات الدانتيل الصغيرة التي تظهر جمالها من خلال التصميم.



