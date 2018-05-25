"الإسكان" يبيع 27 ألف كراسة شروط لأراضي القرعة

كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، أنه تم بيع 26841 كراسة شروط لأراضي القرعة حتى يوم الأربعاء الماضي، لحجز 30145 قطعة أرض سكنية "اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً"، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية.





وأوضح مصطفى مدبولي في بيان حصلت "مباشر" على نسخة منه، اليوم الجمعة، أن سحب الكراسات مستمر خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً في 10 فروع لبنك الإسكان والتعمير، على أن يغلق الباب يوم الخميس الموافق 28 يونيو القادم.





وتابع مدبولي، انه يمكن سحب كراسات الشروط من فروع التجمع الأول القديم، مدينة نصر، المهندسين، 6 أكتوبر، الهرم، العاشر من رمضان، 15 مايو، برج العرب، فرع أخميم، المنيا الجديدة.





وقال الوزير المصري، أن الأراضي التي تطرحها الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتراوح مساحتها بين 209 و1500متر مربع، موضحاً أنه تم بيع 18230 كراسة لحجز أراضي الإسكان الاجتماعي، و6244 كراسة لحجز أراضي الإسكان المتميز، و2367 كراسة لحجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً.





وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعى، إنه يبدأ الحجز ودفع المقدمات من يوم الإثنين الموافق 2 يوليو المقبل، وحتى الأحد الموافق22، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.





وأكمل، أنه یتم تسلیم الأرض تباعاً خلال فترة محددة بإخطار التخصص، مونهاً أن مناطق الأراضي متاحة على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة www.newcities.gov.eg.





نظام السداد الخاص بأراضي الإسكان الاجتماعي





وأضاف السباعى، أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكي، أو بشيك معتمد أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.





وتابع، أنه يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، مشيراً إلى أنه هناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.





وأكد بالنسبة لأراضي الإسكان الاجتماعي، أنه يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالي: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة.





وكشف، أنه يتم طرح 494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة ضمن أراضي الإسكان الاجتماعي، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.





نظام السداد الخاص بأراضي الإسكان المتميز





وذكر معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وليد عباس، أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض الإسكان المتميز بمدن (أخميم الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، و100 ألف جنيه لقطعة الأرض بباقي المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح.





وأكمل عباس، أنه يتم الدفع بنظام التحويل البنكي، أو بشيك معتمد أو نقداً، وفى حالة الحصول على قطعة أرض، يتم استكمال سداد (25 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية.





وتابع، يتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.





وأوضح، أنه بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز، يتم طرح 10626 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية: 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة.





وقال، أنه سيتم طرح 101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة ضمن الإسكان المتميز، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.





نظام السداد الخاص بأراضي الإسكان أكثر تميزاً





وأوضح أوضح وليد عباس، أنه بالنسبة لنظام السداد وأسلوب التخصيص بالأراضي الأكثر تميزاً، فأنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي (أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة)، و350 ألف جنيه لباقي المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكي، أو بشيك معتمد أو نقداً.





ويتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقي القيمة بالكامل عند استلام الأرض، طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل، على أن يتم تحرير شيك بنكي بباقي قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام.





ونوه عباس، أنه سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة، موضحاً أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالية، في ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضهم على نسب سداد أقل، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً.





وقال عباس، بشأن الأراضي السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزاً، فسيتم طرح 5271 قطعة أرض، فى المدن كالتالي: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.





وأشار عباس، إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، لأراضي الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المُخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.