المنيف: موعد إعلان الوظائف التعليمية لم يحدد بعد

أعلن حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، عبر تويتر، عن موعد طرح الوظائف التعليمية، لم يتضح بعد، وأن العمل ما زال جارياً.





وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي؛ في الثالث من رمضان، إلى أن الوظائف التعليمية الجديدة لهذا العام ستعلن خلال هذين الأسبوعين، موضحا إنها أكثر من ٤٥٠٠ وظيفة.



