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هجوم مسلح على مدرسة بولاية إنديانا الأمريكية

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:11 م
هجوم مسلح على مدرسة بولاية إنديانا الأمريكية
أرشيفية
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شهدت مدرسة أمريكية بولاية إنديانا، اليوم الجمعة، حادث إطلاق نار، أسفر عن إصابة شخصين، واعتقلت الشرطة مطلق النار، وتم تأمين المدرسة الواقعة في مدينة نوبلسفيل، عقب الحادث، فيما لم تتضح بعد أسباب الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام، بأنه ليس من الواضح ما إذا كان عامل الاستقبال في المدرسة المتوسطة قد أصيب بالنيران التي أطلقت، أم أن الإصابة حصلت بصورة أخرى؟.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، التي تشهدها المدارس الأمريكية، حيث تتكرر حوادث إطلاق نار بين الفينة والأخرى، وفي فبراير 2018، وقع 18 قتيلًا في مدرسة بباركلاند في فلوريدا، وقامت حملة واسعة بعد ذلك للمطالبة بضبط حمل الأسلحة في الولايات المتحدة.
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