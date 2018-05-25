شاب يقتل نجل عمومته إثر خلافات بينهما بالمنيا



وعلى الفور انتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والرائد هشام عسقلاني رئيس مباحث مركز أبوقرقاص وبالفحص تبين مقتل شاب يدعي "أحمد.ا.ع" 23 عامًا، حاصل على دبلوم، متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالصدر وأن المتهم بإحداث إصابته وقتله مستخدمًا ألة حادة "مطواة"، هو ابن عمومته ويدعي "بلال.ع" 20 عامًا، حاصل على دبلوم، بسبب خلافهم على لعب كرة القدم بأحد الشوارع في نهار رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

سدد شاب عدة طعنات نافذة في البطن والصدر لابن عمه وأرداه قتيلًا مستخدمًا مطواه، وذلك بعد حدوث خلافات بينهما أثناء لعب كرة القدم في أحد شوارع قريه منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل بقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص.