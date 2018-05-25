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برشلونة يقترب من التوقيع مع خليفة نيمار

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:09 م
برشلونة يقترب من التوقيع مع خليفة نيمار
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أحمد عصام
 

يقترب نادي برشلونة الإسباني، من التوقيع مع اللاعب الشاب "رودريجو" لاعب نادي سانتوس البرازيلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيف"، ان البرسا اتفق مع الفريق البرازيلي علي كل شئ، وينقص إمضاء اللاعب صاحب الـ17 عام فقط، وأبدي البرسا اهتمامه الكبير للاعب منذ الموسم الماضي.

ويذكر أن ناديي مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، كانوا يرغبوا في ضم اللاعب البرازيلي، الا ان برشلونة أنهي الأمور المادية مع اللاعب والنادي منذ ساعات.

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