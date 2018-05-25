ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حركة التنقل الوظيفي للعاملين بالصحة.. الأحد المقبل

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:07 م
حركة التنقل الوظيفي للعاملين بالصحة.. الأحد المقبل
أرشيفية
طباعة
 

دشَّنت وزارة الصحة، حركة لنقل الخارجي للعاملين، من موظفي الخدمة المدنية، وبرامج التشغيل الذاتي.

وأعلنت الوزارة، عن فتح باب التقديم عليها، بدءًا من يوم الأحد المقبل 12 رمضان، ولمدة أيام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقرَّرت الوزارة، إجازة المناطق للإجراءات المتخذة على الطلبات، خلال الفترة من 19 رمضان إلى 14 شوال.

وأشارت إلى أنه سيتم تدقيق الطلبات والمفاضلة في الفترة من 17 وحتى 27 شوال القادم، على أن تصدر قرارات النقل في الأول من ذي القعدة.
المزيد عن: وزارة الصحة حركة النقل الوزارة الصحة السعودية التنقل الوظيفي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 6:30:03 PM