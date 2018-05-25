حركة التنقل الوظيفي للعاملين بالصحة.. الأحد المقبل





دشَّنت وزارة الصحة، حركة لنقل الخارجي للعاملين، من موظفي الخدمة المدنية، وبرامج التشغيل الذاتي.





وأعلنت الوزارة، عن فتح باب التقديم عليها، بدءًا من يوم الأحد المقبل 12 رمضان، ولمدة أيام، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.





وقرَّرت الوزارة، إجازة المناطق للإجراءات المتخذة على الطلبات، خلال الفترة من 19 رمضان إلى 14 شوال.



