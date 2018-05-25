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مدرب مصر في مونديال 90: قادرون على التأهل لأدوار متقدمة في كأس العالم

الجمعة 25/مايو/2018 - 06:04 م
مدرب مصر في مونديال 90: قادرون على التأهل لأدوار متقدمة في كأس العالم
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حسن محمد
 

أكد فتحى مبروك، المدرب العام السابق للمنتخب الوطنى الأول، ونجم الأهلى السابق، أن الإدارة الجيدة من الجهاز الفنى كانت وراء تأهل الفراعنة لمونديال 1990.

 

وأوضح فتحى مبروك، الذى حل ضيفا اليوم الجمعة، على الإعلامى إبراهيم فايق، فى تاسع حلقات برنامج "18/90"، الذى يقدمه على الراديو 9090 "مباراة الجزائر كانت هى كلمة السر فى تأهل مصر لكأس العالم عام 90، والانضباط من اللاعبين والجهاز الفنى كان شعار هذا الجيل، تحت قيادة الراحل محمود الجوهرى".

 

وعن مشاركة الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018، قال مبروك "مصر تستطيع عبرو دور المجموعات فى المونديال لكن بشرط توافر عدة عوامل أهمها الروح القتالية، والأداء الجماعى، وتطوير الأداء الهجومى للمنتخب الوطنى".

 

واختتم فتحى مبروك: "هناك مجموعة من اللاعبين تستحق قيادة هجوم المنتخب الوطنى منهم أحمد جمعة لاعب المصرى البورسعيدى، وعمرو مرعى، لاعب النجم الساحلى التونسى".

المزيد عن: مونديال روسيا منتخب مصر كورة فتحي مبروك رياضة الأهلي
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