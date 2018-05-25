مسنة تتبرع بمبلغ صدقة لشباب مكة بسبب مساعدة شاب لها





رفض أحد الشباب، مكافأة مالية من مسِّنة عربية، كانت تريد منحه إياها بعد أن ساعدها في أداء شعيرة العمرة، في الحرم المكي، ما جعلها تتبرع بالمبلغ بنية الصدقة عن شباب مكة.





ووجد الشاب المسنة العربية، وهي عمرها 50 عامًا تائهة بين أروقة الحرم وتبحث عن عربة للإيجار، حتى تؤدي شعيرة العمرة؛ لكونها لا تستطيع القيام بذلك على قدميها.





وعلى الفور، قدَّم الشاب المساعدة للسيدة، وقام بتطويفها وتسعيتها حتى أتمت العمرة بسهولة، فقرَّرت تقديم مكافأة مالية كبيرة للشاب الذي رفض المبلغ، وأكد لها أن هذه الخدمة يقدمها شباب مكة مجانًا، تلبية لاحتياجات المعتمرين والزائرين.





وقرَّرت المسنة التبرع بالمبلغ بنية الصدقة عن شباب مكة، مقابل ما قدموه لها ولجميع المعتمرين العاجزين عن أداء العمرة.



