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ننشر تقرير اعتماد معمل القياسات الحرارية بالمعهد القومي للمعايرة

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:55 م
ننشر تقرير اعتماد معمل القياسات الحرارية بالمعهد القومي للمعايرة
الدكتور خالد عبد الغفار - أرشيفية
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ريهام يوسف
 
تلقى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومى للمعايرة حول اعتماد معمل القياسات الحرارية بالمعهد القومي للمعايرة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية 17025.

 وأشار التقرير إلى حصول معمل القياسات الحرارية بالمعهد على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" طبقًا للمواصفة الدولية "ISO IEC17025:2005"، وذلك في معايرات القياسات الحرارية في كافة المجالات، ومنها: الترمومترات العيارية، والرقمية والزجاجية والازدواجات الحرارية، وأجهزة الحرارة، والرطوبة المتعددة، موضحًا أن هذا الاعتماد ضمان للخدمات التى يقدمها المعهد طبقا لأعلى معايير الجودة والتى من شأنها تزيد من كفاءة المنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق العالمية. 

ومن جانبه أشار  محمد أحمد عامر رئيس المعهد إلى أن معهد القياس والمعايرة هو إحدى القلاع العلمية، التي تم إنشاؤها عام ١٩٦٣ للقيام بمهام حفظ ونشر وتطوير القياس بمصر، ويعمل به أكثر من ٢٠٠ باحث، ويتكون من 21 معملًا، موزعة على ٦ شعب بحثية، موضحًا أن المعهد يقوم بعدد من المهمات، منها: تحديث قدرات القياس بشكل مستمر في مصر لتكون على المستوى العالمي، وبمشاركة عدد كبير من علماء المعهد بالتعاون مع معاهد مناظرة في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، مشيرًا إلى أن المعهد يشارك في مقارنات دولية مع معاهد دولية مناظرة؛ للتحقق من دقة القياسات من خلال مقارنة النتائج باستخدام طرق إحصائية بين الدول المشاركة.

المزيد عن: معمل القياسات الحرارية محمد أحمد عامر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي المعهد القومى للمعايرة
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