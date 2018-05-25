إصابات ووفيات في حادث تصادم بطريق ينبع

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق ينبع قبل كبري النصايف.





وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث مروري “تصادم” على طريق ينبع.



