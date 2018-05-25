ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابات ووفيات في حادث تصادم بطريق ينبع

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:52 م
إصابات ووفيات في حادث تصادم بطريق ينبع
أرشيفية
طباعة
 
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق ينبع قبل كبري النصايف.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث مروري “تصادم” على طريق ينبع.

وأضاف أبوزيد، على الفور تم توجيه سته فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث حالات وفاة وحالتين خطيرة وخمس إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى رابغ العام ونقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي.
المزيد عن: ينبع وفيات السلطات السعودية الدفاع المدنى إصابات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
نيجيريا - أساسي
-
x
13:00
-
جمهورية الكونجو - أساسي
الكويت - أساسي
-
x
21:00
-
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/25/2018 6:30:03 PM