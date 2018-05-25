إصابات ووفيات في حادث تصادم بطريق ينبع
الجمعة 25/مايو/2018 - 05:52 م
لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون، إثر حادث مروري وقع على طريق ينبع قبل كبري النصايف.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق عن وقوع حادث مروري “تصادم” على طريق ينبع.
وأضاف أبوزيد، على الفور تم توجيه سته فرق إسعافية للموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود ثلاث حالات وفاة وحالتين خطيرة وخمس إصابات متوسطة، وتم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى رابغ العام ونقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي.