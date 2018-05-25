7 أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة في رمضان.. لا تتناولها

في شهر رمضان المبارك نصوم لساعات طويلة بعدد ساعات تتجاوز الـ 16 ساعة الأمر الذي يجعلنا نقبل على الطعام وقت الإفطار بشراهة ألا أن هناك العديد من الأطعمة والمشروعات لابد من تقليل الإطعام بها وخاصة بشهر رمضان كي لا تتسبب في جلب الأمراض لدينا.

من جانبها رصدت " الفجر " تلك الأطعمة وآثارها السلبية على النحو التالي:

الأطعمة المالحة

تحتوي على نسبة عالية من الأملاح التي تضر بالجسم وتؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها تسبب اضطرابات في ضغط الدم ومستوى الأملاح، لذا ينصح بتجنبها أو تخفيف الكميات التي يتم تناولها منها مثل المخللات والأسماك المالحة، كالرنجة والسردين.

التوابل والأطعمة الحارة

قد يتسبب الطعام الحار والمتبل في العديد من المشكلات الصحية كعسر الهضم والانتفاخ والشعور بعدم الراحة في المعدة كما أن تناول الطعام الحار في وجبة السحور سيجعل صيام اليوم الثاني شاقا ويتسبب في الشعور بالعطش الشديد وقد يؤدي لآلام وقرحة المعدة.

الأطعمة الجاهزة أو الوجبات السريعة

تلك الأطعمة مليئة بالدهون المشبعة والكربوهيدرات غير الصحية وبعض المكونات الصناعية والتي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

الأطعمة المقلية

كشفت بعض الدراسات الغذائية والصحية، أن الأطعمة المقلية تضر بصحة الجسم والدماغ بطرق عديدة كما أن تناولها يؤدي إلى انسداد الشرايين والذي يؤدي إلى السكتات الدماغية وتسبب مرض الزهايمر التهاب المفاصل النوبات القلبية تمدد الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

الحلوى والأطعمة الغنية بالسكر

وتتميز مائدة رمضان بالكثير من أطباق الحلوى كالكنافة والقطائف، ومثل الحلويات الجاهزة والمصنعة،والمشروبات التي تحتوي على جلوكوز وهي أطعمة ذات سعرات حرارية مرتفعة وقيمة غذائية منخفضة.

التقليل من مشروبات الكافيين

ينصح بالحد من تناول تلك المشروبات قبل حلول شهر رمضان بوقت كافي لتجنب آثارها الجانبية أثناء الصيام فقد يتسبب ذلك في الشعور بالصداع، الإرهاق والتقلبات المزاجية، ويمكن الاكتفاء بفنجان واحد أو اثنين بعد الإفطار مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، لأنها مدرة للبول، فهي تتسبب بالعطش خلال الصيام.

المشروبات الغازية

من العادات الغذائية الخاطئة في رمضان، تناول المشروبات الغازية مع وجبة الإفطار، وهي ضارة كونها تحتوي على مواد حافظة وألوان اصطناعية بل وتتسبب في إعاقة عملية الهضم.