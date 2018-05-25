تعرف على سر تراجع هتان باهبري عن اعتزال كرة القدم

أعلن السعودي الدولي ونجم نادي الشباب هتان باهبري، عن سر تراجعه عن قرار اعتزال كرة القدم، والاستمرار في الملاعب بعد أن كان قريبًا من ترك الكرة بسبب تضاؤل فرصة مشاركته مع فريقه الأسبق نادي الاتحاد.





وقال باهبري، إن بداياته الكروية كانت في نادي الاتحاد، من خلال الفئات السنية بالنادي؛ حيث لعب في جميع درجاتها، مشيرًا إلى أن مشواره الاحترافي بدأ أيضًا بالاتحاد عندما وقع عقدًا احترافيًّا لناديه في عام 2010.





وتابع باهبري، الموجود حاليًّا ضمن معسكر المنتخب السعودي في سويسرا: "في عام 2014، قلّت فرصة مشاركتي في الفريق الأول، وبدأت أفكر في الدراسة والبحث عن وظيفة لتأمين مستقبلي"، مبينًا أن لاعبي فريق الاتحاد السابقين عبدالمطلب الطريدي والعماني أحمد حديد، كانا أقرب اللاعبين إليه.



