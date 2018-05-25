الأنبا أغابيوس يشارك في احتفالية نقل الـ7 شهداء من مدفنهم لمزار دير الجرنوس

يترأس الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة التابعة لمحافظة المنيا، بمشاركة الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، والأنبا مكاريوس، الأسقف العام بإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، نقل 7 من شهداء طريق الأنبا صموئيل، والذي استشهدوا منذ عام ضمن الـ27 آخرين، من المدافن الخاصة بهم التي تبعد قليلاً عن الدير إلى كنيسة دير الجرنوس.





ومن المقرر أن يصلي أساقفة الكنيسة، وكهنة قرية دير الجرنوس، صلاة العشية على أجسادهم، ثم وضعهم بمزار كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية دير الجرنوس.





يذكر أن مجهولين اطلقوا العام الماضي النار على أتوبيس رحلات كان في طريقه إلى دير الأنبا صموئيل، وأسفر عن استشهاد 28 مواطنًا.



