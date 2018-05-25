3020 طن يوريا و4500 طن سماد سائل ضمن حركة الصادر بميناء دمياط

قال اللواء بحري، أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء اليوم الجمعة، بلغ 172659 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17855 طنا.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن حركة الصادر من الميناء شملت 20197 طن رمل، و3020 طن يوريا و3741 طن فوسفات، و4500 طن سماد سائل، و2200 طن علف بنجر.