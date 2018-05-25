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وزارة الدفاع تنشر فيديو "إرادة مصرية" بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

الجمعة 25/مايو/2018 - 05:39 م
وزارة الدفاع تنشر فيديو إرادة مصرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان
أرشيفية
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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، مقطع فيديو بمناسبة احتفال القوات المسلحة، بذكرى العاشر من رمضان تحت عنوان "إرادة مصرية".

وكان قد بعث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1439هـ. 

المزيد عن: وزارة الدفاع القوات المسلحة إرادة مصرية 1439هـ
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