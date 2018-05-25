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الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع "كالديرون"

الجمعة 25/مايو/2018 - 04:55 م
الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع كالديرون
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هاني عصام
 
نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخولهم في خط المفاوضات مع الكولومبي كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي وضمه في الموسم القادم.

وأكد مرتضى أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مبديًا دهشته مما تردد في وسائل الإعلام.

وأكمل "لم نتحدث مع اللاعب أو إدارة الإسماعيلي من قريب أو من بعيد".
المزيد عن: كورة كالديرون رياضة الإسماعيلي
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