الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع "كالديرون"



وأكد مرتضى أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مبديًا دهشته مما تردد في وسائل الإعلام.



وأكمل "لم نتحدث مع اللاعب أو إدارة الإسماعيلي من قريب أو من بعيد".

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دخولهم في خط المفاوضات مع الكولومبي كالديرون مهاجم فريق الإسماعيلي وضمه في الموسم القادم.