كيف تُوج ريال مدريد بدوري الأبطال 3 مرات في أخر 4 سنوات ؟

في ما يأتي عرض لكيفية إحراز النادي الملكي ألقابه في المباريات النهائية أعوام 2014، 2016، و2017.





2014: الفوز 4-1 على أتلتيكو مدريد

انتظر ريال مدريد 12 عاما لاحراز لقبه القاري العاشر "لا ديسيما". انتصار زادت أهميته كلما طال تأخره. أضاف الفوز على جاره أتلتيكو المتوج بلقب الدوري الاسباني والذي بلغ النهائي للمرة الاولى منذ 1974، نكهة مميزة على اللقب. عاش اتلتيكو نشوة الفوز بعد تقدمه بهدف الأوروغوياني دييغو غودين حتى اللحظات الأخيرة (90+3)، عندما عادل المدافع سيرخيو راموس (1-1) وفرض تمديدا للوقت سجل فيه ريال ثلاثية عبر الويلزي غاريث بايل، البرازيلي مارسيلو والبرتغالي كريستيانو رونالدو.





2016: الفوز على أتلتيكو 5-3 بركلات الترجيح

بعد خسارته أمام يوفنتوس في نصف نهائي 2015، استعاد ريال لقبه بسرعة ومجددا ضد اتلتيكو، لكن هذه المرة بركلات الترجيح. انضم الفرنسي زين الدين زيدان، المعين قبل خمسة أشهر، الى نخبة المتوجين بلقب المسابقة كلاعب ومدرب. بعدما سجل هدفا ثمينا في نهائي 2014، افتتح راموس التسجيل باكرا للابيض، قبل ان يهدر المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان ركلة جزاء لأتلتيكو مطلع الشوط الثاني. عادل البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو فارضا شوطين اضافيين ثم ركلات ترجيح ظلمت خوان فران، ليحلق ريال بلقبه الحادي عشر في المسابقة القارية الاولى.





2017: الفوز على يوفنتوس 4-1

سرق رونالدو الأضواء برغم هدف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الرائع الذي عادل الارقام في الشوط الاول. لكن ريال مدريد ضرب بثلاثية في الشوط الثاني، عبر البرازيلي كاسيميرو ورونالدو وماركو اسنسيو، في مباراة أنهاها فريق "السيدة العجوز" بعشرة لاعبين بعد طرد الكولومبي خوان كوادرادو. عزز ريال في العاصمة الويلزية كارديف رقمه القياسي متوجا للمرة الثانية عشرة.