كيا تكشف عن سيارتها "سبورتاج 2019" بتحديثات جديدة

بعد أيام قليلة من مشاهدتها في الشوارع العامة بتمويهات خفيفة، كشفت كيا رسمياً عن سبورتاج 2019 بتحديثات جديدة.





حصلت سبورتاج 2019 على تحديثات خارجية بسيطة لتستمر في المنافسة مع هيونداي توسان، هوندا CR-V، مازدا CX-5 في فئة مرغوبة بشكل كبير حول العالم. التحديثات الخارجية شملت المقدمة حيث تظهر المصابيح الجديدة مع الصدام وأنوار الضباب السفلية. من الخلف تقتصر التحديثات على التصميم الداخلي للمصابيح، بالإضافة إلى ذلك وفرت كيا جنوط جديدة بتصاميم رياضية تبدأ من 16 انش وصولاً إلى 19 انش.





من الداخل يظهر المقود الجديد والكونسول الوسطي الذي حصل على تحديثات في التصميم ومزيج من اللونين الأسود والرمادي في الداخلية، وتظهر المقاعد الجلدية بتطريز أحمر وذلك للفئة العليا GT.





التحديث الأبرز كان في المحركات، حيث تتوفر سبورتاج 2019 بخليط هجين جديد من محرك 4 سلندر ديزل بسعة 2.0 لتر بتقنية EcoDynamics+ يرتبط ببطارية 48 فولت لتوفير الوقود، ولكنه لن يجد طريقه إلى أسواقنا المحلية.



