احتفالًا برمضان.."شيفرولية" تقدم تخفيضات على الصيانة وقطع الغيار

أعلنت شركة "المنصور" الوكيل الحصري لعلامة "شيفرولية" في مصر، عن عرض خاص على جميع السيارات التي تحمل علامة "شيفرولية"، بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ"شيفرولية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل العرض الذي يقدم خصم 15% على تغيير الزيت، و15

على الصيانة، كما يقدم العرض خصم

ايضاً على جميع قطع الغيار، إضافة إلي الفحص المجاني لجميع السيارات الملاكي والنقل.