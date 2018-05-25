سوريا تنذر مسلحين في 3 بلدات شمالي درعا

صرح عميد طيار في القوات الجوية السورية، أن سلاح المروحيات أسقط اليوم، مناشير جديدة فوق بلدات "جاسم ونمر وإنخل" ومناطق أخرى في ريف درعا الشمالي.





وبين العميد طيار، أن هذا الأسبوع سيشهد موجات متتالية من المناشير فوق جيمع أنحاء ريف درعا.





وزعمت مصادر إعلامية تابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة، في ريف درعا الشمالي بأن ممثلين عن "الحكومة السورية وروسيا الاتحادية، وجهوا أمس 3 رسائل حتى الآن تطالب فيها تلك التنظيمات بتسليم بلدات "محجة وإبطع وداعل.





وأشارت المصادر، إلى أن الرسائل خيّرت تلك التنظيمات في البلدات الثلاث بين "الخروج منها وتسليمها للجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية، أو البقاء فيها وتسليم الأسلحة والانضمام للمصالحة".





ويسيطر على البلدات الثلاث تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، المحظور في روسيا، ويتقاسم مناطق نفوذه هناك مع بعض التنظيمات المسلحة الأخرى الحليفة له.





وأفادت مصادر أهلية، أن وجهاء في المنطقة وشخصيات حزبية محلية تداولوا أثناء حضورهم مجلس عزاء شؤونا تتعلق بالمصالحة في ريف درعا، وضرورة إنجاز هذا الملف بـ"سرعة كبيرة، وما لم تنتهي القضية بالمصالحة فإن الحسم قادم.