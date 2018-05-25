بدء تنفيذ مشروع الري الحقلي المتطور بالمحلة الكبرى

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، فى تنفيذ مشروع الرى الحقلى المتطور بمركز المحلة الكبرى لتوفير المياه، وقال المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات له اليوم الجمعة، إن تلك المشروع يهدف إلى توفير نسبة كبيرة من مياه الرى وتقليل الفاقد فى المياه من ٤٠% إلى ١٠ % علاوة على تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، واستخدام أكثر من وحدة فى ري عدة قطع زراعية فى وقت واحد.





وكشف المهندس محمد الحمزاوى مدير عام التعاون، أن المشروع سيبدأ بناحية الدواخلية التابعة لمركز المحلة الكبرى على مساحة ٤٣ فدانا، مشيرا إلى أن الأرض يتم تقسيمها إلى أحواض مع استخدام مواسير p.v.c ضغط ٤ بارات وطلمبات مياه بمواصفات قياسية تعطى ٦٠ لترا في الثانية الواحدة.





وأضاف أنه جار إنشاء مصنع علف لخدمة مشروع إنتاج بيض المائدة بتكلفة مليون ونصف جنيه.



