لتتجنبي زيادة في الوزن.. تناولي قطعة صغيرة من الكنافة مرة في الأسبوع خلال شهر رمضان





هناك عدة حشوات يتم استخدامها في تحضير الكنافة وهي الفستق والجبنة والقشطة وتختلف الحشوات ولكن تبقى السمنة المكوَن الأساسي الذي لا يمكن الإستغناء عنه عند تحضير الكنافة مما يجعل هذا النوع من الحلويات عالي جدًا بالسعرات الحرارية.





قطعة صغيرة من الكنافة تحتوي على450 سعرة حرارية وبمجرد وضع كمية إضافية من القطر عليها ترتفع عدد السعرات الحرارية الموجودة في الكنافة.





تناول الكنافة باستمرار خلال شهر رمضان المبارك يسبب لك زيادة في الوزن وأيضًا يزيد من خطر تعرَضك لإرتفاع السكر في الدم وارتفاع الكوليسترول أيضًا.





نصيحتنا لك هي الإلتزام بتناول قطعة صغيرة من هذا النوع من الحلويات مرة في الأسبوع خلال الشهر الفضيل ومحاولة وضع كمية خفيفة جدًا من القطر أو استبدال القطر العادي بذلك اللايت الذي يحتوي على كمية أقل من السعرات الحرارية







