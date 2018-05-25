محمد صلاح يكشف سر تألق ثلاثي هجوم ليفربول





أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، اليوم الجمعة، أن سر تألق مثلث هجوم الريدز، يعود إلى تحلينا بروح الفريق، واهتمامنا بالفوز بالمباريات والحصول على النقاط.

وقال صلاح فى تصريحات للصحفيين على هامش الاستعداد لنهائى دورى الأبطال غدا السبت فى العاصمة الأوكرانية كييف - " الشىء الأهم بالنسبة لنا هو مساعدة الفريق على تسجيل الأهداف، لا يهم من الذى يسجل، ما يهمنا هو الفوز بالمباريات والحصول على النقاط، هذا هو أهم شىء بالنسبة لنا".

وأضاف: "كما ترون، لقد سجلت عشرة أهداف فى دورى الأبطال، ساديو تسعة، فيرمينو عشرة، لذا كلنا متشابهون، لا أحد منا أنانى، أو يريد فقط أن يسجل هو وحده، نحاول أن نساعد بعضنا البعض لتسجيل الأهداف".

وأوضح محمد صلاح: "لقد كان العمل الجاد هو المفتاح بالنسبة لى، الشىء الأكثر أهمية هو الحفاظ على هذا المستوى فى الموسم المقبل أيضًا، لدينا الآن نهائى دورى الأبطال، لذلك نحن بحاجة للتفكير فقط فى تلك المباراة".

وتابع: "كنت دائما أثق فى قدرتى على تقديم هذا الأداء الكبير، قدمت موسمين رائعين فى روما، وطلب منى الجميع البقاء، لكن كان فى ذهنى أننى يجب أن أعود لإنجلترا وأنجح هناك (بعد فترة غير ناجحة سابقة مع تشيلسى).

وعن علاقته بالمدير الفنى الألمانى يورجن كلوب، أوضح: "منذ اليوم الأول تعاملنا كصديقين، لذلك فهو قريب منى جدا وأنا كذلك قريب منه، إلا أنه فى أرض الملعب لا يزال هو المدرب وأنا اللاعب، إنه إنسان رائع، وكمدرب الجميع يعرفون أنه مدرب كبير".